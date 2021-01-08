الحكيم: يجب ان نختار بين الدولة العادلة ومنطق الفوضى واللادولة

2021/01/08 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم ان على الجميع الاصطفاف مع مشروع الدولة وقواها التي تقوى بها ولا تقوى عليها

ودعا الحكيم خلال لقائه شيوخ ووجهاء محافظة كربلاء للاختيار بين منطق القوة او قوة المنطق والاختيار بين السلطة الزائلة وبين الدولة العادلة وبين الفوضى والإدارات المتقاطعة وارادة العراقيين الموحدة … مبينا ان كل هذه التعاريف للمنهجين تدعونا للاختيار بين منهج الدولة واللادولة.

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