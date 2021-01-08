داخل منزله.. مسلحون يقتلون رئيس غرفة المحامين في الشطرة بذي قار

2021/01/08 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، اليوم الجمعة (08 كانون الثاني 2021)، بإقدام مسلحين مجهولين على قتل رئيس غرفة المحامين في الشطرة، علي الحمامي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجهولين مسلحين أقدموا على قتل المحامي علي الحمامي، داخل منزله في قضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار".

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أن "الحمامي الذي قُتل، كان منصبه رئيس غرفة المحامين في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار".

وفي وقت وآخر، تحصل عمليات ومحاولات اغتيال، لعدد من الناشطين في الناصرية، بعضهم اُستهدف منزلهم بعبوات ناسفة، وآخرون قُتلوا على يد مسلحين مجهولين.

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