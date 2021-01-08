افتتاح خط النقل الخاص ’’VIP’’ من والى مطار بغداد الدولي

2021/01/08 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود وزارة النقل، الجمعة (8 كانون الثاني 2021)، مباشرة العمل بخط النقل (VIP) الخاص بنقل المسافرين من والى مطار بغداد الدولي.

وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم افتتاح خط النقل (VIP) عبر سيارات الشركة الحديثة والخاص بنقل المسافرين من والى مطار بغداد الدولي".

وأضاف، ان "هذا الخط سيوفر العديد من الخدمات التي تيسر عملية وصول المسافر من مكانه الى المطار وبالعكس بسهولة ومرونة عالية تتخللها عدم التوقف لانزال الحقائب وتمتع السيارات بمزايا عالية للامن الشخصي ونظام GPS اضافة الى نوع خاص من السيارات المستخدمة ذات المواصفات الحديثة".

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