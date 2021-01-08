نقل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق إلى المستشفى وابنته تكشف حالته الصحية

2021/01/08 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت تقارير صحفية سويسرية، الجمعة (8 كانون الثاني 2021)، بأن الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جوزيف بلاتر، نُقل الى المستشفى يوم أمس الخميس.

وقالت صحيفة "بليك" السويسرية، إن "بلاتر البالغ من العمر 84 عامًا يعاني من حالة صحية سيئة لكن حياته ليست في خطر".

ونقلت الصحيفة عن ابنة بلاتر قولها: "والدي في المستشفى.



إنه يتحسن كل يوم.



لكنه يحتاج إلى وقت وراحة، نيابة عن عائلتي، اطلب احترام خصوصيتنا".

وفي كانون الأول / ديسمبر، أعلن بلاتر عن إصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن بلاتر ترأس الاتحاد الدولي لمدة 17 عاماً، قبل أن يضطر للاستقالة من منصبه عام 2015 بسبب فضيحة رشوة هزت أركان المنظمة الكروية وطالته شخصيا، وتم إيقافه لست سنوات، بسبب دفعه مبلغا مقداره مليونا دولار لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، الفرنسي ميشال بلاتيني.

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