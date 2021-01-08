اردوغان يبارك المصالحة الخليجية

2021/01/08 | 15:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المصالحة الخليجية واعتبرها خطوة إيجابية ستعود بالخير على المنطقة.وقال أردوغان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: نحيّي المصالحة الخليجية ونبارك هذه الخطوة الإيجابية التي ستعود بالخير على المنطقة.وأضاف أردوغان : كما تعلمون نحن نرى لتركيا أيضا مكانة مهمة في العلاقات التركية الخليجية، وأيضا عودة تركيا إلى مكانتها ستكون قريبة في الفترة المقبلة، من أجل التعاون التركي الخليجي المشترك في الفترة المقبلة.ورحب أردوغان بخطوة افتتاح الحدود بين الدول العربية الخليجية واعتبرها تطورا مهما،مبينا ان : هذه المصالحة وافتتاح الحدود كافة تطور مهم جدا، خاصة وأن هنالك علاقات أسرية وتاريخية قديمة بين الأسر الخليجية، وإغلاقها كان من السيء جدا لكل الدول الخليجية، لذلك نحن نحيي هذه المصالحة ونبارك لهذه الدول.وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، قد صرح أمس الخميس بأن بلاده تعتبر شريكا تجاريا أساسيا لتركيا في الشرق الأوسط، ولا تعتز بأي عداء مع أنقرة./انتهى3

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