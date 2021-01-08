انطلاق المهرجان المركزي في البصرة لاحياء الذكرى الاولى لاستشهاد قادة النصر

2021/01/08 | 15:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / انطلق في محافظة البصرة المهرجان المركزي لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ومحافظ البصرة ونواب ومسؤولين حكوميين وممثلين عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمع غفير من المواطنين ./ انتهى

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