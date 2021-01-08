شاهد: السلطات العراقية تعتقل اكبر عصابة للسطو في الموصل

2021/01/08 | 15:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، القبض على أكبر عصابة للسطو المسلح في مدينة الموصل الواقعة شمال العراق....

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