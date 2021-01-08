أربيل يقسو على الطلبة بخماسية ونفط ميسان يعبر الحدود وزاخو على الميناء

2021/01/08 | 15:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- حقق أربيل فوزاً كبيراً على ضيفه الطلبة 5-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسوا حريري، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.سجل أهداف أربيل الخمسة اللاعبون: بارزان شيرزاد «هدفين» في الدقيقتين 26 و68، وأركان أمير في الدقيقة، 35 وشيركو كريم «هدفين» في الدقيقتين 64 و81.[…]

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