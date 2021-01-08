غارات جوية تركية تستهدف العمال الكردستاني شمالي العراق

2021/01/08 | 15:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تنفيذ غارات جوية استهدفت حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، أسفرت عن قتل 4 عناصر.وذكرت الوزارة في بيان اطلع عليه “النور نيوز”، ان “سلاح الجو التابع للجيش التركي، نفذ غارات جوية على معاقل PKK الإرهابي، في منطقتي (غارا وأفاشين) شمالي العراق، أسفرت عن قتل 4 …

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