الإمارات تعيد فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر

2021/01/08 | 15:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت دولة الإمارات العربية، اليوم الجمعة، إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع دولة قطر، بعد مقاطعة دامت نحو 4 سنوات.وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبد الله بالهول، ان “الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه قطر، بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017”.وأشار الى ان “الإمارات …

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