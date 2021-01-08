حين يصبح رئيس أكبر دولة في العالم ، بلطجي شمْكارْ -- السقوط المدوي المهين والمُذل للرئيس دونالد ترامب - سعيد الوجاني

2021/01/08 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني ما جرى للكابتول ( مجلس النواب ) ، سيبقى ذكرى لم يسبق للتاريخ الأمريكي ان عرفها في كل منعطفاته ومساراته ...



لان الندرة التي افقدت العالم صوابه ، ان يتحول رئيس اكبر دولة في العالم الى شمْكارْ، وبلطجي يتصرف خارج القانون ..لأول مرة في التاريخ الأمريكي تتعرض المؤسسات الامريكية ، بل الدولة الامريكية الى انقلاب يقوده الرئيس المنتهية ولايته ، وهو انقلاب على الشعب الأمريكي الذي استعمل في الانتخابات ، ل ......





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