نائب: جميع القوى السياسية متفقة على إجراء الانتخابات في 2021

2021/01/08 | 15:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد النائب عن كتلة سائرون النيابية، صباح طلوبي، اتفاق جميع القوى السياسية على إجراء الانتخابات المبكرة.

وقال طلوبي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "هذا العام هو عام الانتخابات، وجميع القوى السياسية متفقة على إجرائها"، مشيرًا إلى أن "مفوضية الانتخابات لم تبد أي عجز، ولا توجد خلافات بينها وبين القوى السياسية".

وأشار إلى أن "الأمور تمضي بصورة طبيعية جدًا فضلًا عن وضوح دلائل الصرف المالي، وفتح التسجيل للمشاركين في الانتخابات".

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