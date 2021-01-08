اردوغان يشيد بالمصالحة الخليجية

2021/01/08 | 15:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

اشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمصالحة الخليجية بخصوص الأزمة الخليجية القطرية، عادها خطوة إيجابية ستعود بالخير على المنطقة.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "نحيّي المصالحة الخليجية ونبارك هذه الخطوة الإيجابية التي ستعود بالخير على المنطقة".

وأضاف أردوغان، "كما تعلمون نحن نرى لتركيا أيضا مكانة مهمة في العلاقات التركية الخليجية، وأيضا عودة تركيا إلى مكانتها ستكون قريبة في الفترة المقبلة، من أجل التعاون التركي الخليجي المشترك في الفترة المقبلة".

ورحب أردوغان بخطوة افتتاح الحدود بين الدول العربية الخليجية واعتبرها تطورا مهما، وقال: "هذه المصالحة الخليجية وافتتاح الحدود كافة تطور مهم جدا، خاصة وأن هنالك علاقات أسرية وتاريخية قديمة بين الأسر الخليجية، وإغلاقها كان من السيء جدا لكل الدول الخليجية، لذلك نحن نحيي هذه المصالحة ونبارك لهذه الدول".

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