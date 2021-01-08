حدث مفاجئ يسبب موجة برد قارس خلال أسابيع

2021/01/08 | 15:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن فريق بحثي، مشترك من عدة جامعات بريطانية، أنه يمكن القول بدرجة كبيرة من الثقة إن طبقة الستراتوسفير تشهد بداية من يوم 5 يناير/كانون الثاني الحالي حالة مناخية غير معتادة تسمى "احترار ستراتوسفيري مفاجئ" مما قد يتسبب بانطلاق موجة برودة قاسية خلال أسابيع، في مناطق متفرقة من العالم.

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