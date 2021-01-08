2021/01/08 | 15:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بنقل مدير استخبارات محافظة البصرة، وتكليف مدير استخبارت ومكافحة ارهاب الكرخ الشمالي بديلاً عنه.وبموجب وثيقة حصل عليها “عراقي نيوز”، انه “بناءً على موافقة الوزير المسطرة على اصل مذكرة وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، المبلغة بكتاب الوكالة اعلاه ذي العدد (977) في 2021/ 1 /6 تقرر الاتي: 1 نقل اللواء (غازي رحيم مخيلف اسماعيل) من منصب مدير مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب محافظة البصرة الى مقر الوكالة في الوزارة.2 نقل العميد (میثاق جواد کاظم جبار) من منصب مدير قسم استخبارات ومكافحة ارهاب الكرخ الشمالي واسناده منصب مدير مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب محافظة البصرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الداخلية تجري تغييراً في منصبين مهمّين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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