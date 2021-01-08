بإرتفاع 1.25 درجة مئوية.. 2020 هي السنة الأعلى حرارة عالمياً

2021/01/08 | 15:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضمت سنة 2020 إلى 2016 في صدارة السنوات الأعلى حرارة عالمياً، على ما كشفت الجمعة خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية للتغيّر المناخي، فأصبحت بذلك ذروة عقد شهد درجات حرارة قياسية تشكّل ناقوس خطر يستلزم "المسارعة" إلى اتخاذ خطوات تضع حدّاً لظاهرة الاحترار.

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