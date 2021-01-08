مسلحون يقتلون محامياً داخل منزله في الشطرة

2021/01/08 | 15:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، الجمعة، بأن محامياً قتل داخل منزله في قضاء الشطرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحون أقدموا ظهر اليوم، على قتل محامٍ داخل منزله الكائن في قضاء الشطرة وسط محافظة ذي قار".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة من الشرطة فرضت طوقاً أمنياً حول مكان الحادثة، وفتحت تحقيقاً أولياً في ملابساتها".

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