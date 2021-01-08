رئيس الجمهورية يعزي بوفاة الشاعر اوميد مام رسول

2021/01/08 | 15:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح يوم الجمعة، برقية تعزية بوفاة الشاعر والشخصية المعروفة في منطقة بشدر، " اوميد مام رسول ".

وجاء في نص التعزية:

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ رحيل الشاعر والشخصية المعروفة في منطقة بشدر " اوميد مام رسول".

بهذه المناسبة الاليمة، نتقدم الى عائلته باحر التعازي، مبتهلين لله عزوجل ان يسكنه فسيح جناته، وان تكون خاتمة الاحزان والصبر والسلوان للجميع.

PUKmedia ترجمة

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