اغتيال رئيس هيئة انتداب محامي قضاء الشطرة بذي قار

2021/01/08 | 15:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اقدم مسلحون مجهولون، الجمعة، على اغتيال رئيس هيئة انتداب محامي قضاء الشطرة داخل منزله بمحافظة ذي قار.

وأفاد مصدر في نقابة المحامين ان “مسلحين مجهولين اقتحموا منزل رئيس هيئة انتداب محامي الشطرة المحامي علي الحمامي واطلقوا النار عليه قبل ان يلوذوا بالفرار”.

واشار المصدر الى انه “عثر على جثة الحمامي وحيدة بالمنزل”، لافتاً الى ان “عائلة المحامي في سفر، وكان وحيداً بالمنزل عند اغتياله”.

واوضح المصدر انه “حتى اللحظة لم تعرف دوافع الاغتيال”، موضحاً ان “القوات الامنية فتحت تحقيقت بالحادث”.

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