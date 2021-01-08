بريطانيا تقر استخدام لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا

2021/01/08 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

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أقرّت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الجمعة (08 كانون الثاني 2021)، استخدام لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد، ليكون ثالث لقاح تقره بريطانيا وسط ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد.

وذكرت السلطات في بيان لها، أنها "أقرّت استخدام لقاح شركة موديرنا الأمريكية المضاد لفيروس كورونا المستجد"، لتطعيم المواطنين في أنحاء البلاد.

وكانت السلطات الصحية البريطانية، قد سمحت، الأربعاء (30 كانون الأول 2020)، باستخدام لقاح استرازينيكا (أوكسفورد)، المضاد لفايروس كورونا المستجد، في الحالات الطارئة.

وذكرت السلطات، أن "لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا سيقدم أولاً للفئات الأكثر عرضة للإصابة"، واللقاح طوّرته جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا.

وما زالت بريطانيا تسجل ارتفاعاً بإصابات فايروس كورونا المستجد، وسط انتشار السلالة الجديدة المتحورة من الفايروس التاجي.

ويعد هذا ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا تقرّه بريطانيا، بعد إقرار لقاحي فايزر وأوكسفورد، في الأراضي البريطانية.

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