2021/01/08 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..اوامر مشددة من شرطة ذي قار للحفاظ على المتظاهرين

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