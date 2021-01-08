2021/01/08 | 15:46 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحام الكونغرس.. 50 الف دولار لمن يدلي بمعلومات عن واضعي المتفجرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/08 | 15:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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