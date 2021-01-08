“بالقرب من قبر شاغر” اول اصدار لاصغر كاتب ايزيدي

2021/01/08 | 15:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – ذياب غانم بدأت قصة أول إصداراته من بين احبال الخيم في مخيم جم مشكو الواقع في قضاء زاخو اقصى شمال العراق، وهو يتحول بين كهوف القصص الناتجة من إبادة الايزيديين عام 2014.وهو يتلاعب بالاحرف، دون وليد مجموعة شعرية بالكرمانجية بعنوان الغرير (Kurebeşk) لكنها لم ترى النور بعد، لكن وجود نصوص عربية له …

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