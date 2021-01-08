نصيف تطالب الكاظمي بتطهير وزارة الكهرباء من الفاسدين

2021/01/08 | 15:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت النائبة عالية نصيف، اليوم الجمعة، من رئيس الوزراء بتنفيذ حملة لتطهير وزارة الكهرباء من الفاسدين وإعفاء عدد من أصحاب المواقع القيادية وإحالتهم الى المحاكم المختصة بتهمة التخريب المتعمد والهدر بالمال العام، مبينة أن حيتان الفساد في الوزارة يتعمدون تعطيل محطات الكهرباء لإجبار الدولة على استيراد الطاقة بملايين الدولارات .وقالت في بيان، إن “الفاسدين في الوزارة يمارسون دوراً تخريبياً بالتواطؤ مع جهات خارج الوزارة تعطيهم عمولات بهدف تعطيل محطات الكهرباء وإجبار الدولة على استيراد الطاقة، ومن بين المحطات محطة (ملا عبدالله) التي تم تأخير إنجازها بشكل متعمد بعد ان تم التعاقد مع شركة بغداد المشبوهة والتي لم تنجز […]

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