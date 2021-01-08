الأولمبية تدعو اللجنة الثلاثية لإبعاد المتسببين بالطعن في شرعية الانتخابات

2021/01/08 | 15:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، جزائر السهلاني، الجمعة، اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الى إبعاد من تسببوا في الطعن بشرعية انتخابات الاولمبية.

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