2021/01/08 | 16:01 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز}كشف مصدر مطلع،اليوم الجمعة، عن موعد إطلاق سلف مصرف الرافدين عن طريق فروعه المنتشرة في العاصمة بغداد والمحافظات
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف {للفرات نيوز} موعد إطلاق سلف الرافدين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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