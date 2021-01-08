مصدر يكشف {للفرات نيوز} موعد إطلاق سلف الرافدين

2021/01/08 | 16:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}كشف مصدر مطلع،اليوم الجمعة، عن موعد إطلاق سلف مصرف الرافدين عن طريق فروعه المنتشرة في العاصمة بغداد والمحافظات

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