قرعة سهلة للريال وبرشلونة يواجه قاهر اتلتيكو

2021/01/08 | 16:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت ظهر اليوم الجمعة، مراسم قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وضمت القرعة، 16 فريقًا من دوري الدرجة الأولى، و10 فرق من الدرجة الثانية، و6 فرق من الدرجة الثالثة، حيث سيكون هذا الدور من مباراة واحدة فقط.

ومن شروط القرعة، عدم مواجهة فرق من نفس الفئة، حيث ستلعب أندية الدرجة الأولى ضد باقي الأندية من الدرجات الأدنى.

وستقام المباريات أحد أيام 16 و17 و20 و21 كانون ثان الجاري، في ملاعب فرق الدرجات الأدنى.

وشهدت القرعة وقوع برشلونة ضد كورنيلا، وريال مدريد ضد ألكويانو، بينما سيواجه أتلتيك بيلباو، نظيره إيبيزا، وريال سوسيداد سيلعب ضد كوردوبا.

يذكر أن كورنيلا الذي سيواجه برشلونة، كان قد أطاح بأتلتيكو مدريد من الدور السابق بالبطولة، عقب الفوز عليه بهدف دون رد.

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