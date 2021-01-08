“ترقب كبير” لطقس العراق: امطار قادمة بسرعة لغاية منتصف الشهر الجاري… بعدها “حرارة غير معهودة”!

2021/01/08 | 16:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قال المتنبئ الجوي صادق عطية اليوم الجمعة انه من المتوقع هطول أمطار خفيفة الشدة نهاية الاسبوع المقبل في مناطق ومدن العراق.

وقال عطية في منشور له على صفحات التواصل الاجتماعي اليوم، ان حالة جوية ممطرة خفيفة الشدة منتصف الشهر الحالي وتحديدا نهاية الاسبوع تشمل المدن كافة بصورة متفاوتة .

واضاف “اما ماقبل ذلك فلايوجد اي تقلبات جوية ولاتغيير كبير بدرجات الحرارة التي من المتوقع ان ترتفع قليلا ثم تعاود الانخفاض بعد منتصف الشهر بأيام ، حيث نستقبل موجة باردة قطبية وانخفاض حاد بدرجات الحرارة في بداية الثلث الاخير من الشهر.

بالمقابل، يقول المتنبئ الجوي محمد الدوري، انه خلال الـ4 ايام المقبلة استمرار للأجواء المشمسة الصافية الى الغائمة جزئياً والمستقرة مع انخفاض يسير على درجات الحرارة في عموم مناطق جمهورية العراق بما في ذلك بغداد.

واضاف الدوري في تدوينة له على فيسبوك: يستمر المرتفع الجوي في السيطرة على اجواء جمهورية العراق مؤدياً لبقاء الأجواء المستقرة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة وبقاءها حول الى اعلى من معدلاتها المعتادة نهاراً وعلى وجه الخصوص في الاقسام والارجاء الشمالية من الجمهورية.

وتابع: بينما تكون حول الى دون معدلاتها المعتادة ليلاً في عموم المناطق وبالأخص في الاقسام الوسطى من الجمهورية وهذا يرجع الى صفاء الأجواء وخلوها من الغيوم ما يؤدي لأنخفاض درجات الحرارة وتسارع انخفاضها بشكل واضح.

واوضح: تكون الأجواء خلال النهار مشمسة الى غائمة جزئياً وباردة الى باردة نسبياً في عموم المناطق بالعراق وتكون دافئة نسبياً في بعض الأجزاء وخصوصاً الفرات الاوسط والاقسام الجنوبية.

وبين الدوري: ليلاً تكون الأجواء صافية غالباً وخالية من الغيوم ومستقرة بوجه عام وباردة الى باردة جداً في جل مناطق الجمهورية مع هبوط واضح بدرجات الحرارة بسبب صفاء الأجواء .

واشار الى انه وبنبذة على الفترة المقبلة يتوقع ان يبقى الاستقرار سائداً في غالبية ربوع جمهورية العراق لغاية قبيل نهاية النصف الاول من الشهر الحالي وهناك مؤشرات متزايدة لموجة دفء مرتقبة منتصف الاسبوع القادم وهي غير اعتيادية لمثل هذا الوقت من العام خصوصاً ونحن ما زلنا في الاسابيع الاولى.

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