وزير الصحة يوجه بإنشاء مستشفى بسعة 36 سريرا في ناحية بعشيقة

2021/01/08 | 16:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

وجه وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي، اليوم الجمعة، بانشاء مستشفى بسعة 36 سريرا في ناحية بعشيقة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " وزير الصحة والبيئة وجه بإنشاء مستشفى بسعة 36 سريرا في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى".

وكان التميمي قد افتتح اليوم الجمعة مستشفى الشفاء الخامس عشر في برطلة بمحافظة نينوى بسعة 120 سريرا لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا.

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