مواعيد مباريات ريال مدريد وبرشلونة المؤجلة

2021/01/08 | 16:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت رابطة الليغا الإسبانية لكرة القدم، يوم أمس الخميس، موعد المباراتين المؤجلتين لريال مدريد وبرشلونة من الجولة الأولى من الدوري المحلي.

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