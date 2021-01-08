مسلحون يغتالون رئيس غرفة المحامين في الشطرة داخل منزله

2021/01/08 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

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اقدم مسلحون على اغتيال رئيس غرفة المحامين في قضاء الشطرة شمال الناصرية علي الحمامي.

وأفاد مصدر أمني ان مسلحين مجهولين اطلقوا الرصاص على الحمامي داخل منزله ولاذوا بالفرار، مؤكدا فتح تحقيق لكشف ملابسات الجريمة، وأشار المصدر الى ان الحمامي تبنى مؤخرا قضايا دفاع عن عدد من الناشطين.

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