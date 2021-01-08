تفريق تظاهرة ساحة الحبوبي واغتيال الحمامي

2021/01/08 | 16:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت القوات الامنية يوم الجمعة من تفريق تظاهرة اندلعت بساحة الحبوبي في محافظة ذي قار.

واوضح مصدر امني لـPUKmedia: ان القوات الامنية اعادت فرض سيطرتها على ساحة الحبوي بعد تفريق المتظاهرين بمحافظة ذي قار.

واضاف: ان القوات استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق التطاهرة.

وفي محافظة ذي قار ايضا، اغتيل اليوم، رئيس غرفة المحامين في قضاء الشطرة علي الحمامي داخل منزله، فيما التحقيقات مستمرة بالاغتيال.

PUKmedia خاص

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