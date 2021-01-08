الاقليم يسجل 5 وفيات جديدة بكورونا

2021/01/08 | 16:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الجمعة، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "317"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (4170 فحوصات جديدة)

• (1241) اربيل

• (654) السليمانية

• (2241) دهوك

• (13) حلبجة

• (21) كرميان

• (0) رابرين

•

2.



الاصابات: (140 اصابة جديدة)

• (18) اربيل

• (18) السليمانية

• (103) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (0) رابرين

•

3.



الشفاء: (972 حالات شفاء جديدة)

• (342) اربيل

• (173) السليمانية

• (366) دهوك

• (1) حلبجة

• (37) كرميان

• (53) رابرين

•

4.



الوفيات: (5 حالات)

• (1) اربيل

• (1) السليمانية

• (2) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت ايضا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا، والاتصال بالخط الساخن "122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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