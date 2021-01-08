الاقليم يسجل 5 وفيات جديدة بكورونا

وجاء في بيان الوزارة المرقم "317"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:
1.
الفحوصات: (4170 فحوصات جديدة)
• (1241) اربيل
• (654) السليمانية
• (2241) دهوك
• (13) حلبجة
• (21) كرميان
• (0) رابرين
•
2.
الاصابات: (140 اصابة جديدة)
• (18) اربيل
• (18) السليمانية
• (103) دهوك
• (0) حلبجة
• (1) كرميان
• (0) رابرين
•
3.
الشفاء: (972 حالات شفاء جديدة)
• (342) اربيل
• (173) السليمانية
• (366) دهوك
• (1) حلبجة
• (37) كرميان
• (53) رابرين
•
4.
الوفيات: (5 حالات)
• (1) اربيل
• (1) السليمانية
• (2) دهوك
• (0) حلبجة
• (1) كرميان
• (0) رابرين
الوزارة دعت ايضا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا، والاتصال بالخط الساخن "122" لاي حالة طارئة.
PUKmedia ترجمة
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