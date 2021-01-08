لص يطعن رجلاً وابنته في منطقة الأعظمية.. والمكافحة تصل في الوقت المناسب

2021/01/08 | 16:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مكافحة إجرام بغداد، الجمعة، القبض على متهمين، أحدهما بالسطو المسلح والآخر بالسرقة.

وذكرت المديرية، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (8 كانون الثاني 2021)، أنه "تمكنت مفارز مكتب الاعظمية في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة من القاء القبض على متهم اثناء قيامه بالسطو المسلح على دار والاشتباك مع المجنى عليه صاحب الدار وطعنه مع ابنته بواسطة آلة حادة (سكين) ولدى استنجاد المواطنين بمفارز مكافحة الاجرام ليتم القبض عليه متلبسا بالجريمة وضبط سلاح الجريمة معه، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم وفق المادة 443 ق.ع".

وأشار البيان إلى أن "مفارز مكتب الدورة لمكافحة الأجرام قامت بالقبض على متهم بسرقة مبلغ (5 الآف دولار امريكي مع 250 الف دينار عراقي) من أحد الأشخاص في منطقة الدورة ببغداد، وقد اتخذت الاجراءات القانونية بحق المتهم وفق احكام المادة 442 ق.ع عن جريمة السرقة".

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