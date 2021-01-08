مجلس النواب الأمريكي: مستعدون للمضي قدما في إجراءات عزل ترامب

2021/01/08 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت كاثرين كلارك، مساعدة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن الديمقراطيين في مجلس النواب مستعدون للمضي قدما في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

مجلس النواب الأمريكي: مستعدون للمضي قدما في إجراءات عزل ترامبوسائل إعلام: بينس عارض تفعيل تعديل دستوري يتيح عزل ترامبوقالت كلارك في حديث لشبكة CNN: "يجب أن نعزل ترامب من منصبه، وسنواصل العمل بكل أداة لدينا للتأكد من أن ذلك يحدث لحماية ديمقراطيتنا"، مشيرة إلى أنه "إذا لم يتذرع نائب الرئيس مايك بينس بالتعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي لإزالة ترامب، فسنمضي قدما في إجراءات العزل".

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