إحباط محاولة تهريب عجلات دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الأوسط

2021/01/08 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الأوسط في محافظة البصرة من ضبط حاويتين حجم 40 قدم تحتويان على عجلات دون الموديل لا يسمح باستيرادها التزاما بالضوابط والتعليمات النافذة.

وقالت الهيأة في بيان، ان "عملية الضبط تمت داخل الحرم الكمركي بعد ورود معلومات من مكتب المخابرات الوطني العراقي، شكلت لجنة على إثرها أعضاؤها مديرية المنفذ الحدودي/هيأة المنافذ الحدودية وشرطة الكمارك والكمرك المدني وممثل الاستخبارات، وتبين صحة المعلومات الواردة وضبط (6) عجلات دون الموديل معدة للتهريب".

واضافت، انه "تم ختم الحاويتين بالختم الكمركي واحالتها وفق محضر اصولي الى مركز شرطة الكمارك لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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