برلمانية المانية: اردوغان انتهك القانون الدولي بالعراق وسوريا

2021/01/08 | 16:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / جددت النائبة عن حزب اليسار في البرلمان الالماني، هيلين إيفريم سومر، تأكيدها انتهاك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القانون الدولي في المنطقة ، لا سيما في سوريا والعراق.وقالت إيفريم سومر، بحسب موقع احوال التركية، إن "حكومة أردوغان انتهكت القانون الدولي علنا خاصة في سوريا والعراق..والاتحاد الاوروبي الذي سمح بسياسات أردوغان لا يستطيع كبح جماحه ببيانات الادانة والقلق عندما تصل شرارة الحرب اليه".واضافت :" ان الاتحاد الأوروبي لا يمتلك سياسة حقيقية ، ومن الخطأ أن تطلب أوروبا من تركيا استضافة لاجئين مقابل تمويل بمليارات اليوروهات إذ يستخدم أردوغان الاتفاقية كأداة للابتزاز."وشددت سومر على "ضرورة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أردوغان وحزبه لضمان عدم فقدان مصداقيته السياسية بالكامل."/انتهى8

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