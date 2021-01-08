للمرة الاولى منذ 10 اشهر.. خام البصرة الخفيف يلامس 56 دولاراً

2021/01/08 | 16:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /لامس سعر خام البصرة الخفيف للبرميل الواحد 56 دولاراً، الجمعة، للمرة الاولى منذ 10 اشهر.وسجل سعر برميل النفط من خام البصرة الخفيف 56 دولاراً..وبرنت عند 55.2 دولاراً..وسلة أوبك 53.3 دولاراً للمرة الأولى منذ عشرة أشهر".ورفع "يو.بي.إس" توقعه لخام برنت إلى 60 دولارا للبرميل بحلول منتصف العام الجاري، عقب الخفض الأحادي للسعودية وتوقعات بتعاف قوي للطلب في الربع الثاني، مع إنتعاش السفر جراء توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى مستويات قياسية اليوم، فيما بلغ مؤشر نيكي الياباني ذروة ثلاثة عقود، إذ غض المستثمرون البصر عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والاضطراب السياسي في الولايات المتحدة ليركزوا على الآمال في تعاف اقتصادي في وقت لاحق من العام./انتهى8

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