علماء العراق يكشفون سبب استهداف قادة النصر

2021/01/08 | 16:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت في مدينة البصرة جنوبي العراق، مراسم احياء الذكرى السنوية الاولى، لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما، بحضور حشد ك...

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