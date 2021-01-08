العراق يشهد امطارا نهاية الأسبوع المقبل

2021/01/08 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الجمعة

انه من المتوقع هطول أمطار خفيفة الشدة

نهاية الاسبوع المقبل في مناطق ومدن

العراق.

وقال عطية في منشور له على صفحات

التواصل الاجتماعي اليوم، ان حالة جوية

ممطرة

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