2021/01/08 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الأمني، الجمعة، عن

القاء القبض على "اكبر" عصابة للسطو

المسلح في الموصل.

وقالت الخلية في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، إن "قوة مشتركة من

مديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينو

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