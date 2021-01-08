بالصور:الأجهزة الأمنية تفرق متظاهري الحبوبي وتبسط سيطرتها على الساحة وسط الناصرية

2021/01/08 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرقت القوات الأمنية، الجمعة، متظاهري

ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، فيما

بسطت سيطرتها على الساحة.

ونقلت مصادر لوكالة نون الخبرية ، إن

"القوات الأمنية في محافظة ذي قار،

استخدمت القوة وقنابل الغاز الم

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