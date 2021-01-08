المؤتمر القانوني الدولي الأول حول جريمة المطار يخرج بعدة توصيات

2021/01/08 | 16:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]انطلق، صباح اليوم الجمعة، المؤتمر القانوني الدولي الأول حول جريمة المطار تحت شعار خرق السيادة ومقاضاة الجناة.

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