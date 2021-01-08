5 معلومات أساسية عن لقاح فيروس

2021/01/08 | 17:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

في غضون 3 أشهر، يستعد العراق لاستقبال أول دفعة من لقاح كورونا، تتمثل بـ 1.5 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، كجزء من شحنة تصل إلى 16 مليون جرعة، فيما تقول وزارة الصحة، إنّها ستعتمد استراتيجية "تنويع مصادر" اللقاح لتغطية حاجة البلاد الفعلية عبر تفاهمات لاحقة مع منتجي للقاحات المعتمدة ومن بينها لقاح "أكسفورد".

يتوقع أنّ تصل الشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا إلى العراق خلال الربع الأول من 2021

في وقت سابق، أكد وزير الصحة حسن التميمي، حجز 16 مليون جرعة من لقاح كورونا، وذلك عبر "التحالف العالمي للقاحات" لتوفير تطعيم يغطي حاجة 20% من سكان البلاد، أي 8 ملايين مواطن.

ووقع العراق عقدًا مع شركة "فايزر" الأمريكية للحصول على مليون ونصف المليون جرعة، فيما بين المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريحات متلفزة، أنّ الشحنة "ستدخل الى البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي وتم تأكيد فعاليتها ضد السلالتين 19 و20".

سعر اللقاح في العراق!

ويبلغ سعر لقاح "فايزر" عالميًا، نحو 20 دولارًا للجرعة الواحدة، فيما بينت الوزارة في بيان أنّ "سعر اللقاح موحد لجميع دول العالم، وأن الأخبار التي تشير إلى سعر مختلف في العراق عارية عن الصحة".

وأكّدت الوزارة في بيان سابق، أنّ "الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية أكدت أن سعر لقاح شركة فايزر- بايونتيك هو سعر موحد لجميع دول العالم، ولن يختلف سعره في العراق عن الأسعار العالمية".

لقاحات أخرى

وتحرك العراق فعليًا لاستيراد الشحنة الأولى من لقاح "فايزر" بعد إقراره من قبل منظمة الصحة العالمية، فيما ينتظر تصريح لقاحات أخرى لاستيرادها ضمن حصته البالغة 16 مليون جرعة.

ويقول المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إنّ "التوقيع مع فايزر لا ينهي التزامات العراق مع آلية كوفاكس التي يشرف عليها تحالف اللقاحات العالمي (غافي)"، مبينًا أنّ "التعاقد على اللقاح مع فايزر سيؤمن الوجبة أولى فقط".

كما كشف البدر، أنّ العراق فتح قنوات اتصال مع بريطانيا بعد اعتماد التحالف الدولي للقاح البريطاني "أكسفورد"، مشيرًا إلى أنّ "العراق ملتزم مع شركة فايزر الأمريكية، لكنه منفتح على جميع اللقاحات المتعمدة من قبل التحالف الدولي للقاحات".

المشمولون باللقاح؟

وستخضع الدفعة الأولى من لقاح "فايزر" في العراق إلى آلية توزيع محددة، حيث يفترض أنّ تشمل الملاكات الطبية والصحية، والقوات الأمنية، والشرائح الأكثر عرضة للخطر وهم كبار السن ومن يعانون من أمراض تنفسية، وفق تصريح سابق لوزير الصحة حسن التميمي.

ولم يتطرق المسؤولون في الوزارة إلى حصة كبار المسؤولين وأسرهم حيث يتوقع ناشطون حصولهم على الشحنات الأولى من اللقاحات التي ستصل إلى البلاد.

لا تطعيم بالإكراه!

من جانبه، يقول عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة زياد حازم، إنّ "المراهقين تحت 16 عام والحوامل ومن أصيبوا سابقًا بفيروس كورونا لن يتلقوا جرعات من اللقاح في العراق، ولكن ربما تشملهم عمليات التطعيم ضمن خطط لاحقة".

ويبيّن حازم، أن "المصابين بفيروس كورونا يكتسبون مناعة ضد الفيروس على مدى 8 أشهروربما أكثر"، مشيرًا إلى دراسات تعضد وجهة نظره.

ستشمل عمليات التطعيم الأولية شرائح محددة ولن تكون إجبارية

كما لن تشمل اللقاحات الأشخاص الرافضين للتطعيم، بحسب المتحدث باسم الوزارة، والذي يؤكد أنّ القانون لا يتضمن نصًا يبيح التطعيم بالإكراه، لكنه يعتقد أنّ الحملة ستحظى بتفاعل كبير داخل البلاد.

موعد الوصول..

ويرجح المسؤولون في وزارة الصحة، أنّ يشهد الربع الأول من العام الجاري وصول شحنات اللقاح، لتبدأ حملات التطعيم في 170 موقعًا خاصًا، فيما ستعتمد على الشركات المنتجة لتوفير المتطلبات اللوجستية والفنية.

ويؤكد مسؤولو الوزارة توفير أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ لقاح فيروس "كورونا" في بغداد والمحافظات، ستوفرها شركات عالمية.

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