المصائب لا تأتي فرادى.. موقع تواصل جديد يعلق حساب

2021/01/08 | 17:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قال متحدث باسم تطبيق snapchat أنه تم تعليق حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى أجل غير مسمى.

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