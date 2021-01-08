2021/01/08 | 17:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: لفرات نيوز} تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الأوسط في محافظة البصرة من ضبط حاويتين حجم 40 قدم تحتويان على عجلات دون الموديل لا يسمح باستيرادها التزاما بالضوابط والتعليمات النافذة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عجلات دون الموديل في أم قصر الأوسط) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عجلات دون الموديل في أم قصر الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).