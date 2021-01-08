( 2 ) الجلوس على عرش : شجرة عيد الميلاد - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/01/08 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي - [ ] يشير انتشار الاحتفال بالعام الجديد من خلال شجرة عيد الميلاد ، الى نجاح تحول ظاهرة ثقافية محلية ، الى ظاهرة عالمية طوعاً ومن غير اكراه .



وهذا دليل يؤكد على ان العولمة الثقافية سبقت العولمة الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة في التوسع والانتشار .



فالى جانب : الاحتفال عالمياً بشجرة عيد الميلاد ، ثمة ظواهر ثقافية اخرى تمكنت من تعميم نفسها عالمياً : كالتحرر من قواعد كتابة الشعر القديمة واستبدالها ب ......





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