( 2 ) الجلوس على عرش : شجرة عيد الميلاد - اسماعيل شاكر الرفاعي

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي - [ ] يشير انتشار الاحتفال بالعام الجديد من خلال شجرة عيد الميلاد ، الى نجاح تحول ظاهرة ثقافية محلية ، الى ظاهرة عالمية طوعاً ومن غير اكراه .
وهذا دليل يؤكد على ان العولمة الثقافية سبقت العولمة الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة في التوسع والانتشار .
فالى جانب : الاحتفال عالمياً بشجرة عيد الميلاد ، ثمة ظواهر ثقافية اخرى تمكنت من تعميم نفسها عالمياً : كالتحرر من قواعد كتابة الشعر القديمة واستبدالها ب ......
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