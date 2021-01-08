"الأمير المنتشي".. استياء كويتي ورد إماراتي

2021/01/08 | 17:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية، كونا، الجمعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد عبرت عن رفضها لأي إساءة للكويت ورموزها وذلك عقب تقرير نشرته جريدة "العرب" اعتبر مسيئا للكويت.

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