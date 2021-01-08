2021/01/08 | 17:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية، انعقاد جلسة مناقشة الموازنة المالية لعام 2021 يوم غد السبت.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـPUKmedia: ان المجلس سيلتئم يوم غد السبت، في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك لاجراء القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، موضحا، ان حصة اقليم كوردستان في الموازنة تبلغ 12.67، بشرط تسليم 250 الف برميل وايرادات للمنافذ الى الحكومة الاتحادية.

واضاف: ان حصة البيشمركة ضمن وزارة الدفاع، مؤكدا احداث زيادة لموازنة بيشمركة كوردستان، دون تحديد نسبتها عن الاعوام السابقة

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيادة حصة البيشمركة في موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيادة حصة البيشمركة في موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).