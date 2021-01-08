أسعار الذهب تعمق خسائرها عالمياً أدنى 1900 دولار

2021/01/08 | 17:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمقت أسعار الذهب خسائرها لأكثر من 25 دولاراً خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتهبط أدنى مستوى 1900 دولار، قبيل تقرير الوظائف.

ويرتقب المستثمرون الكشف عن تقرير الوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

ويأتي هبوط الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي وسط ترقب التطورات السياسية في الولايات المتحدة حيث يسعى الديمقراطيون إلى عزل الرئيس دونالد ترامب بعد أحداث اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس.

وبحلول الساعة 1:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنحو 1.3 بالمائة، أو ما يعادل 25.10 دولار، ليصل إلى مستوى 1888.60 دولار للأوقية.

كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.3 بالمائة إلى 1888.59 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 89.90.

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